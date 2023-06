En 84-årig kvinde fra Virum blev tirsdag kl. 16.30 kontaktet af en person, der udgav sig for at være fra kvindens bank. Han oplyste, at kvinden havde været udsat for identitetstyveri, og at han derfor ville sende en medarbejder ud for at hente hendes kreditkort.

En yngre mand, der beskrives som sydasiatisk af udseende, hentede herefter kortet. Der blev i tiden efter hævet flere kontaktbeløb fra kortet.

Nordsjællands Politi opfordrer til, at man aldrig udleverer oplysninger om sin bankkonto, betalingskort eller pinkode i telefonen.

Bliver man ringet op af en person, som udgiver sig for at være fra banken, bør man bede om vedkommendes navn og ringe tilbage til bankens officielle telefonnummer for at sikre sig, at der ikke er tale om forsøg på svindel.

peb