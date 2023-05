Skønhedspleje i 30 år: ”I dag vil alle se unge ud. Koste hvad det vil“

Den 1. juni er det 30 år siden, at Maria Tang åbnede Marias Hudpleje på Lyngby Hovedgade. Siden 2015 har klinikken haft til huse på Bagsværdvej 72A, hvor hun 1. juni kl. 16-19 holder fest for alle, der måtte have lyst til at deltage.

”Jeg fik større lokaler, og der er gratis parkering. Og to lokaliteter var for meget, så derfor flyttede jeg,” siger Maria Tang.

Der er sket meget på skønhedsområdet i de 30 år, der er gået.

”I dag vil alle se unge ud. Koste hvad det vil. I begyndelsen var det mere hudpleje som wellness,” siger hun.

Ifølge hende er produkterne i de forgangne år blevet meget bedre og dermed også resultaterne.

”Produkterne kan gå ind og regenerere og stimulere huden. Vi laver gode resultater også i forhold til folk, der har pigmenteringer, de vil have dækket,” siger hun.

Maria Tang sværger til de gode produkter, og arbejder ikke med botox eller andre former for behandling, der kræver indsprøjtninger.

”Vi har apparater og frugtsyrer, der stimulerer huden og kan trænge ind i underhuden. Vi er kommet virkelig langt på det område,” siger Maria, der mener, at de behandlinger, hun udfører, er lige så effektive som fx botox-behandlinger.

De 30 år på markedet skal fejres.

”Der er ikke mange mindre selvstændige, der kan fejre, at de har holdt i 30 år, så jeg synes, at der al mulig grund til at fejre det. Coronaen har været hård ved os og ved mange, men nu skal der være fest,” siger hun.

På dagen står Maria Tang hendes familie og klinikkens fire ansatte klar til at tage imod alle, der har tid og lyst til at kigge forbi.

”Vi holder en kæmpestor fest på klinikken. Dj Kenny Jensen, der også er kendt som DJ Rosé spiller. Og der er champagne samt rabatter på alle produkter på dagen,” siger Maria Tang.