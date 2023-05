Tre-dobbelt spadestik: Nu begynder arbejdet med bevægelseshus, bofællesskab og Danmarks største privatejede termonet

I 2017 købte Hyllegaard Udvikling et stykke jord fyldt med muligheder og drømme i udkanten af Hvalsø. Og tirsdag den 16. maj fra klokken 16 til 18 påbegyndes arbejdet med at realisere de drømme officielt, når Hyllegaard Udvikling, Siala og Sjællandsk muld V. Almenr inviterer til tre-dobbelt første spadestik – og starten på hele tre af de store projekter for området. Det skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Det største termonet

Ideen om Hyllegaard Høje er skabt af udviklingsselskabet Hyllegaard Udvikling, der er drevet i at løse opgaven om at udvikle fremtidens landsby, hvor der tages størst muligt hensyn til klima, natur og mennesker. Dette blandt andet ved at bygge mindre og tættere, så naturen får mere plads. Men også ved at gentænke energiforsyning ressourceforbrug, så løsninger i Hyllegaard høje bliver så bæredygtig og klimavenlig som muligt.

Blandt de tre projekter, der nu officielt sættes i gang er blandt andet anlægningen af Danmarks hidtil største private jordvarmeanlæg – eller termonet. Her skal 30 kilometer jordvarmeslanger anlagt på markerne trække varmen ud af jorden, for derefter at lede varmen gennem en brine rundt i hele byområdet, hvor forventningen er at bygge op imod 200 boliger.

Derudover markeres starten på etableringen af områdets første bofællesskab, Sjællandsk Muld, der er Almenrs fjerde byggefællesskab, og har seriøse ambitioner for bæredygtighed. Landsbyens opføres i træ med åndbare facader og opnår et rekordlavt CO2-aftryk.

Et samlingssted i midten

I det store områdes midte bygges et bevægelseshus til gavn for kommende beboere i Hyllegaard Høje såvel som borgere i Hvalsø. Og også dette arbejde sættes i gang med første spadestik tirsdag. Siala som huset hedder, betyder sjæl på oldnordisk og kommer blandt andet til at rumme en stor sal med plads til 80 mennesker, en mindre sal til 20 personer, to behandlerrum, en sauna og en opholdsafdeling.

Planen er, at aktiviteter på stedet bliver til i en samskabelsesproces mellem de kommende brugere, undervisere og Sialas styregruppe. Det værende sig eksempelvis yoga, dans, gymnastik eller lignende. Derudover vil stedet kunne lejes til møder og konferencer.

Ligeledes fejres det, at HUA påbegynder arbejdet med at anlægge områdets store LAR-anlæg, der via åbne render og søer skal optage og lede vandet fra det kommende byområde ud i landskabet.

Og med så mange startskud at fejre, er der rig mulighed for, at alle interesserede kan tage et første spadestik.

– Der vil være snack, kage, bobler, øl og sodavand og vi har 50 spader, så forhåbentlig kan alle som har lyst være med lave et første spadestik, skriver arrangørerne blandt andet.

Parkering i bil sker på gårdens bagside. Kør ind fra Åsen 5.

I august 2023 inviteres naboer til den første workshop for kommende brugere af Siala. Man kan læse mere om Almenr og Sjællandsk Muld på almenr.dk, mere om Hyllegaard Høje på www.hyllegaardhoje.com.