Spørgsmål til en flyder

Heidi Engelund Friis skrev i artiklen “I en lille båd der gynger“ om den flydende lejrplads med bivuak på vandet i Roskilde Fjord ud for Møllekrogen i den nordlige del af nationalparken Skjoldungernes Land. Det foranledigede en læser, Kim Bøgeskov fra Gershøj, til at undre sig over, hvor går man på toilettet, når man overnatter på den flydende lejrplads.