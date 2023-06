Sparekatalog med forringelser for 23 millioner kroner får hovedrolle i forhandlinger: - Det er da ærgerligt

Et sparekatalog med forslag til besparelser for i alt 23 millioner kroner på den kommunale service i Lejre er sendt i høring frem til 26. juni.

Det fremgår af Lejre Kommunes hjemmeside.

Blandt de omkring 60 forslag i kataloget, som Lejre Kommunes administration har udarbejdet på opdrag fra politikerne Økonomiudvalget, finder man blandt andet besparelser på to lærer-ordninger i folkeskolen, en forringelse af caféerne på plejecentrene og lukninger af både varmtvandsbassinet på Bøgebakken Plejecenter og det socialpædagogiske tilbud Isafjord ved Ejby.

– Det synes jeg da er ærgerligt. Men jeg håber, at politikerne i sidste ende vil bevare stedet, lyder det i en kortfattet kommentar til sn.dk fra Helle Hygom, stifter og leder af Isafjord, der stod i en tilsvarende situation for bare tre år siden.

Dengang var tilbuddet , der i dag er fuldt belagt, tæt på at dreje nøglen om, da man ikke kunne nå til enighed med Lejre Kommune om en ny driftsaftale.

Borgmester: – Det bliver svært

Det samlede sparekatalog, som borgerne altså får lejlighed til at kommentere på frem til slutningen af måneden, ventes at få en hovedrolle i efterårets budgetforhandlinger. Her skal de lokale politikere forsøge at få enderne til at mødes og blive enige om et nyt Lejre-budget for det kommende år. Og det bliver en vanskelig øvelse, erkender Lejre-borgmester Tina Mandrup (V).

Akkurat som det har været tilfældet de seneste år, når de lokale politikere har sat sig omkring forhandlingsbordet, er det særligt stigende udgifter til det specialiserede område, der presser Lejres finanser.

– Det bliver svært, men vi lægger os i selen for at få et resultat, der betyder, at borgerne mærker mindst muligt til de udfordringer, vi står med, sagde Lejre-borgmester Tina Mandrup (V) i et interview til sn.dk tidligere på ugen, hvor borgmesteren reagerede på rammeaftalen mellem Kommunernes Landsforening og staten. En aftale borgmesteren kaldte ”ikke prangende”.