Såbys største nederlag

Af Steffen Kristiansen

FODBOLD: Humøret var højt og troen på sig selv stor, da Såbys fodboldspillere tirsdag aften tog på langfart til udekamp mod Nykøbing FC på Falster med håbet om tilbagevenden til puljens førsteplads i hvert for et par dage indtil øvrige hold også får spillet deres kampe i 19.spillerunde.

Mobilparolen sendt under passagen af Farøbroerne som opdatering på sociale medier et par timer før kampstart: "spillerne nægter at køre så langt og ikke få alle 3 point – forza Såby", fik da også masser af likes og optimistiske kommentarer med på vejen.

Men selvom Såby både havde tro, håb og optimisme med i bagagen efter 2-1 sejren i den omvendte kamp i efteråret og op til kampen indtog tredjepladsen tre positioner og syv point bedre end Nykøbing, så er falstringene på ingen måde den oplagte lækkerbisken at møde på hjemmebanen en hverdagsaften. Faktisk havde NFC endnu ikke tabt én eneste af hidtil syv hverdagskampe hjemme og det blev heller ikke tilfældet denne gang, vel nærmest tværtimod med resultatet in mente som sæsonens hidtil største nederlag for Såby.

Opskriften for Nykøbing FC i denne sammenhæng er ganske velkendt. På den slags dage kan reserver nemlig hentes til forstærkning fra klubbens 1.divisionstrup, og det skete også tirsdag aften, hvor godt en håndfuld fra førsteholdstruppen var med mod Såby. Det gjaldt blandt andre keeper Jeppe Rasmussen og afsluttergiftige Willads Blaxkjær Delvin, der begge satte tydelige aftryk på vejen mod storsejren. Jeppe Rasmussen afværgede blandt andet et straffespark fra Mathias K. Johansen, der kunne have bragt Såby på 4-1 op til pausen.

Det skete altså ikke. I stedet kom værternes vinderkurs tidligt på skinner med Rasmus Berners 1-0 mål allerede i fjerde minut, fuldt op to minutter senere på straffespark af Oliver Baltzen til 2-0. Så indtog Willads Blaxkjær Delvin ellers for alvor scenen med ægte hattrick frem til 5-0 efter scoringer i ottende, 28. og 50.minut.

Det blev også til et brændt straffespark af Nykøbing, inden Kevin Kinsella fik pyntet på facit for Såby til 5-1 11 minutter før tid efter forarbejde af Jakob Wensien-Jegsen.

Dermed risikerer Såby at miste værdien på sin tilnærmelser til topholdene fra Roskilde og Ringsted efter deres interne uafgjorte kamp i søndags, når de lørdag midt på dagen kommer på rundehøjde som favoritter mod henholdsvis Slagelse BI ude og Vordingborg hjemme. Såby ryger yderligere en plads tilbage, hvis Tuse fra fjerdeposition helt efter planen besejrer bundholdet fra Listrup ligeledes lørdag eftermiddag.

Sjællandsserien pulje 2

Nykøbing FC – Såby 5-1 (4-0)

