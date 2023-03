Påskesjov for børn

Del via email

Der skal klippes gækkebreve, fortælles historier og sås karse.

Lørdag 1. april inviterer Lejre Bibliotek & Arkiv til påskesjov på Hvalsø Bibliotek.

Dagens arrangement løber af stablen fra klokken 10.30-12.30, hvor alle børn fra fire år og opefter er velkomne.

Børnebibliotekar Helene læser historien om den utilfredse påskehare højt – og bagefter kan børnene klippe påskepynt, lave gækkebrev og quizze.

Hvis barnet medbringer et glas eller en lignende beholder, er der mulighed for at så karse.

Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding. De mindste skal gerne være i følgeskab med en voksen.