Se billederne: Over 1000 i alle aldre kæmper sig over vilde forhindringer

Det ser helt umuligt ud. Store stærke mandfolk med tatoverede overarme klatrer op ad rebene. Men forsøget på at komme udenom en “ufo” platform halvvejs, så de kan komme videre op og ringe med et klokke fire meter over jorden, mislykkes igen og igen.

Så kommer et par spinkle kvinder, klatrer op som hurtige egern, og ringer med klokken. Jo, det handler om teknik, meget af det. Og erfaring og vilje.

Lykkes det ikke med “ufo-delen”, er der en vanskelig, lodret stige ved siden af, som man kan klatre op af og ringe med klokken, fire meter over jorden oppe hos Odins ravne Hugin og Munin.

– Er du hardcore, tager du begge to! lyder det fra vikingen Michael, der nøje, og med mange muntre bemærkninger, overvåger Hugin & Munin forhindringen.

Scenen er én af de 25 forhindringer på det fem kilometer lange Reborn Classic løb lørdag i den nordøstlige skov ved Ledreborg. Her løber i weekenden to OCR-løb af stablen (en forkortelse af Obstacle Course Racing). Søndag er løbet mere familieorienteret.

Begge med et nordisk mytologi tema, og over 20 vikinger vandrende omkring i skoven. På de to dage deltager over 1000 mennesker i løbene, såvel mange familier som elite-udøvere af OCR sporten fra hele Danmark, samt Sverige.

– Jeg er kriger i Uls hird i Ringsted. Vi er tre-fire vikingegrupper fra hele Sjælland her i dag – et sjovt job, smiler Michael, mens han fortsat holder øje med Hugin & Munin forhindringen.

Hvert år arrangerer Lisa Jørgensen og Jack Eg to Reborn events på Ledreborg. Mens Lisa kommer fra Sydsjælland, bor Jack i et hus på Ledreborgs ejendom. Han har været medarrangør af OCR løb her siden 2014 på Ledreborgs arealer.

– Ledreborg omgivelserne har et isdals-terræn, som er meget kuperet. Rammerne er unikke. Vi har fået et rigtigt godt forhold til Silvia og John Munro – to fantastiske mennesker, som er meget imødekommende og samarbejdsvillige, siger Jack Eg.

– Vi planlægger løbene med respekt for dyr og natur herude. Omgivelserne er så smukke og idylliske, og løberne elsker dem. Mange deltagere er gengangere, fortæller Lisa.

At arrangere selve Reborn løbene er meget mere end det, der sker på løbsdagene, fortæller de to.

– Der er rigtigt meget planlægning sammen med John Silvia og skytten her. Det er 365 dage årligt for at komme hertil. Så i dag tager vi en halv times time-out og kører ud og nyder vores værk, i stedet for kun at stå her i målområdet. Det er synd ikke at zoome det hele ind, tilføjer Jack.

Denne weekend har de omtrent 60 medhjælpere, herunder redningsfolk. Alle forhindringer er bemandet.

– Sportens liv med frivillige har taget skade af coronaen, og vi er i færd med at bygge vores base op igen. Vi benytter os af venner og bekendte og trækker lokale foreninger ind, som blandt andet Lejre IF og Roskilde Brydeklub, og lønner dem, forklarer Jack Eg.

Belønningen for Lisa Jørgensen og Jack Eg er at se de mange glade, forpustede ansigter på ihærdige mennesker, der kommer i mål efter en udfordrende stroppetur. Alle begejstrede for en superfed oplevelse.