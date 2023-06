Offentliggør sommerprogram: 50 aktiviteter for børn og unge

Det handler om at sprede glæde og sikre, at Lejres børn og unge har noget at give sig til, når det for en stund er slut med skoleskema og ringeklokke.

Sådan lyder ambitionen fra Lejre Kommune, der sammen med lokale foreninger, institutioner og kulturaktører er klar til at blænde op for 50 sommeraktiviteter i juli og august måned.

Det skriver Lejre Kommune i en pressemeddelelse.

– Sommer i Lejre er en succes, og det har det faktisk været, siden det startede. Vores børn og unge har nydt godt af de mange tilbud, og de har fået sig nogle fantastiske oplevelser, fortæller Ida Dyhr (K), formand for udvalget for Kultur, Fritid og Turisme.

Kommunens yngste skal ikke sove ret mange gange, før de kan kaste sig ud i alt fra børneteater, boldspil og film, til motocross, naturskole og rollespil. Første aktivitet skydes således i gang 26. juni, hvor Hvalsø Tennisklub giver bolden op til tenniscamp.

– Sommer i Lejre handler om at skabe aktiviteter for vores børn i Lejre Kommune, men samtidig er det også et godt udstillingsvindue for vores foreninger og institutioner. Jeg er så glad for at der er mange tilbud med i år, det giver vores børn mulighed for at møde hinanden, skabe venskaber og blive nysgerrig på at gå til noget, siger Ida Dyhr.

Ida Dyhr (K) er formand for Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme. Foto: Lejre Kommune.

Femte udgave

I år er det femte gang, at Lejres børn og unge kan prøve kræfter med sommerferieaktiviteterne. Programmet er stablet på benene takket være 315.000 fra Lejre Kommune. Et beløb de lokale politikere afsatte tidligere på året, hvor det samtidig blev besluttet at gøre ordningen til et permanent indslag i skolernes sommerferie.

Hele dette års program er netop offentliggjort på Lejre Kommunes hjemmeside.

Af pressemeddelelsen fra kommunen fremgår det, at hovedparten af aktiviteterne er gratis. Det betyder også, at der kan være rift om pladserne, og derfor kan det være en god idé tilmelde sig i god tid, lyder rådet fra Lejre Kommne.

Målgruppen er børn og unge i alderen 2-25 år, og aktiviteterne strækker sig da også lige fra klap en fisk og børnebiograf for de allermindste til motocross og skatercamps for de største.

Kulturchef: Vi skal favne bredt

Thure Dan Petersen er centerchef for Kultur og Fritid i Lejre kommune. Han understreger, at aktiviteterne henvender sig til mange forskellige interesser.

– Vi har skarpt fokus på at favne så bredt som overhovedet muligt. Udover vores solide foreninger er musik- og billedskole, bibliotek og arkiv, ungdomsskole, SFO og dagtilbud med til at skabe de mangfoldige tilbud. Vi vil også gerne sikre, at alle, får øje på de aktiviteter, der ligger lige udenfor hoveddøren, Derfor sætter vi plakater op, uddeler foldere til alle børn i kommunen og kommunikerer på mange forskellige platforme, siger han.

Se mere på www.lejre.dk/sommer