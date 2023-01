Nyt hus sætter Fokus på borgeres problemer

Livet er uforudsigeligt, og nogle gange kan det gå andre veje, end vi havde forestillet os. De økonomiske udfordringer kan stige os over hovedet, uden vi måske helt når at opdage det, før det virker helt uoverskueligt. Man kan miste en af sine nærmeste og blive overvældet af sorg. Man kan blive forladt af ægtefællen og pludselig sidde alene med små børn. Der kan ske et væld af ting i livet, hvor man kan sidde og føle, man ingen steder har at gå hen. Men i Lejre Kommune er der nu et helt konkret sted, man kan gå hen. Det nye rådgivningshus Fokus på Horseager 15 i Hvalsø har åbent hver torsdag eftermiddag – og her kan borgere komme med stort og småt, der kan give problemer i hverdagen – fra brug for hjælp til at forstå en besked i E-boks til sociale udfordringer, misbrug eller fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.