Ny højskole på vej

<p>Drevet af en vision om, at aktiviteter binder mennesker sammen, har folkene bag Lejre Højskole og landsbyklyngen Højskolesletten ved Kirke Såby i flere år arbejdet for at skabe et område, der kan være med til at definere landsbyfællesskab på en ny måde og skabe synergi og sammenhæng i Lejre Kommune. Højskolen forventes at slå dørene op til august næste år. Og med en netop modtaget større økonomisk indsprøjtning, er projektet atter et stort skidt nærmere at blive til virkelighed.</p>