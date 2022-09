Ny cafe skaber rum for pårørende til krigsveteraner

Egholm Museum danner hver anden uge rammerne om Veteran Cafe Lejre, hvor veteraner og pårørende i to timer mødes til snakke om både det gode og det mindre gode ved livet som veteran – eller pårørende hertil. Men der er emner, der kan være svære at åbne op omkring i et forum, hvor man sidder side om side med den person, man har brug for at dele sine tanker omkring. Derfor har initiativtagere startet Pårørende Cafe Lejre, hvor pårørende til krigsveteraner en gang hver anden måned mødes med ligesindede.