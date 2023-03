Konsulentfirma udnævnt som gazelle tre gange i træk

Egentlig er det helt tilfældigt, at det rådgivende ingeniørfirma, C7 Consulting A/S, ledes af kvinder. Hvilket i øvrigt er meget usædvanligt i branchen.

Ganske vist findes der en del kvinder, som er ingeniører inden for felterne kemi og miljø, Men det er som oftest mænd, der er ledere i branchen.

Det begyndte med, at Charlotte Brit Pedersen stiftede sit firma for 10 år siden. Hun ansatte siden Rikke Nørby Riber:

– Det bunder ikke i noget med kvinder – hun var simpelthen den bedste til jobbet, fortæller Charlotte Pedersen.

Og efter et år blev Rikke Riber medejer. Hun er i dag teknisk direktør, mens Charlotte er adm. direktør. Desuden blev C7 Consulting gjort til et aktieselskab.

Og det er blot gået fremad for selskabet, som hele tre år i træk – 2019, 2020 og 2021 blev udnævnt som gazelle af Børsen. Det var endda meget tæt på i 2022.

– Og vi har planer om fortsat at vækste, smiler Charlotte Pedersen.

Adm. diektør i C7 Consulting, Charlotte Brit Pedersen i færd med at tjekke, hvad praktikant Belinda Bringtoft arbejder med. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Som et andet usædvanligt aspekt har C7 Consulting hovedsæde midt i den lille idylliske landsby Kornerup, i lejede lokaler. det har mest noget med at gøre, at Charlotte Pedersen bor på den gamle præstegård i landsbyen.

Men det ligger faktisk meget centralt for hurtigt at komme på de store veje. Desuden er firmaet, som har tilknyttet godt 20 konsulenter, sjældent fyldt med mennesker – de arbejder ude hos kunderne.

– Vores fokus er industrivirksomheder. Vi har mange kunder i biopharma-industrien, metalindustrien, og blandt producenter af fødevarer, plastindustrien og transport- og lager virksomheder, fortæller Charlotte Pedersen.

C7 Consulting A/S C7 Consulting A/S er stiftet af Charlotte Brit Pedersen i Kornerup i 2013 I 2015 blev Rikke Nørby Riber medejer Firmaet, som har cirka 20 konsulenter tilknyttet, er blevet til et aktieselskab I 2019, 2020 og 2021 blev C7 Consulting udnævnt som Børsen gazelle Virksomheden har fokus på industrikunder inden for en lang række felter. Blandt kunderne gennem årene har været Bavarian Nordi, Novozymes, Haldor Topsøe m.fl.

Charlotte Pedersen, havde stor erfaring som rådgiver i sit arbejdsliv, da hun besluttede at blive selvstændig i 2013. Hun er oprindeligt uddannet som bygningsingeniør på det gamle Teknikum i København og tog siden ud på DTU for at læse miljøfag og fik en HD i strategi og organisation.

Hun var siden ansat i Krüger, Cowi, NNE med ekspertise i industrimiljø og ledelsessystemer.

Rikke Riber er uddannet som diplom-kemiingeniør på DTU og har tidligere været ansat på NNE, Novo Nordisk med ekspertise i industri- og arbejdsmiljø. Hun var i Charlottes afdeling på NNE, så hun vidste, hvad hun stod for.

Charlotte Brit Pedersen er én af landets få adm. direktører for et konsulentfirma for industri-virksomheder. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Da Charlotte Pedersen søsatte sit firma i 2013, havde hun allerede været med til at bygge meget op som ansat. Og hun havde et kæmpe netværk blandt kunderne:

– Jeg vidste, hvad der skulle til. Jeg havde prøvet at sælge, skaffe kunder og arbejdet med ledelse, især hos NNE. Og så var mine forældre selvstændige. De havde en købmandsbutik mellem Næstved og Ringsted, så man kan sige, jeg har det i blodet at være selvstændig! forklarer hun.

– Vi har et utroligt bredspekret arbejde. Blandt andet arbejder vi for industrikunder med miljø og arbejdsmiljø, energi og bæredygtighed. Vi klarer alle de discipliner, der er behov for, siger Rikke Riber.

C7 Consulting er kendt for at være gode til at sikre de nødvendige godkendelser til produktionen, for eksempel VVM-godkendelser og GMO-godkendelser samt EHS management i alle faser af bygge- og anlægsprojekter.

– Vores styrke ligger blandt andet i at være husrådgivere for flere virksomheder. Vi laver rammeaftaler år efter år for dem, idet vi kender deres historik omkring godkendelser og derfor har et rigtigt godt kendskab til tidligere og nuværende aktiver, forklarer Charlotte Pedersen.

Men navnet – hvor stammer det fra?

C’et er første bogstav i Charlotte Pedersens fornavn. Det findes også i ordene consulting og compliance. Og tallet 7 dækker de mange felter, som firmaet som firmaet startede ud med, men siden har udvidet.