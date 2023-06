Se billederne: Jagtridning i det knastørre sommervejr

Foto: Mogens Lerbech Foto: Mogens Lerbech Foto: Mogens Lerbech Foto: Mogens Lerbech Foto: Mogens Lerbech Foto: Mogens Lerbech Foto: Mogens Lerbech Foto: Mogens Lerbech

Forårssæsonen i Roskilde Rideklubs jagtafdeling sluttede lørdag med en god jagt i det det knastørre og varme sommervejr, hvor ruten var tilrettelagt, så de 23 deltagere stort set kun red under den kølige skovs store træer, beretter Mogens Lerbech.

Gamle traditioner

Som sædvanligt startede dagen slotsgården på Ledreborg, hvor godsejer Jock Munro bød velkommen og fortalte, at der var 28 forhindringer på ruten. Herefter tog jagtudvalgsformand Anders Hansen ordet og gav oplysninger om fordelingen i de tre felter: A-feltet, der skulle springe alle forhindringer, B-feltet, som havde mulighed for at gå uden om forhindringerne og C-feltet, som blot ønskede at ride ruten igennem uden at springe. Her fik rytterne også oplysninger om, hvem der var master og ræve for de enkelte felter, hvor rævene havde en rævehale hæftet på den ene skulder.

– Traditionerne stammer fra jagtridning i England i gamle dage, hvor et stort felt af ryttere med et større koppel hunde faktisk red over stok og sten efter en rigtig, levende ræv og derfor måtte springe grøfter og gærder i terrænet for at få fat på ræven. I vor tids jagtridning er de ægte ræve erstattet af ryttere med rævehale på skulderen, men det er stadig disse ræve, der bestemmer, hvilken rute der skal rides, mens masteren har til opgave at følge rævene og samtidig med, at han/hun har styr på rytterne i feltet, fortæller Mogens Lerbech.

En fin sommerjagt.

Da man til dagens jagt havde fordelt sig i de tre felter, red man ud gennem porten i klokketårnet mod skoven med de første forhindringer.

– For tilskuerne, der kørte rundt i skoven i biler, var der mulighed for at følge felterne to steder. Og mange forældre fulgte interesserede med i, hvordan deres børn klarede opgaverne. Her kunne man se, at langt de fleste ryttere red fornuftigt til forhindringerne og dermed fik nogle gode spring. Dog var der undervejs enkelte ryttere som faldt af hesten, dog uden at komme til skade, fortæller Mogens Lerbech.

Efter at have sprunget de 28 forhindringer gik turen tilbage forbi slottet, hvor der på marken ved alleen var opråb med oplysninger om gennemførelse af jagten eller blot deltagelse, hvis man var redet uden om enkelte forhindringer. Derefter var der velfortjente læskende drikke til rytterne.

– Så alt i alt en fin sommerjagt for ryttere, ponyer, heste og en god oplevelse i den varme, tørre forårsskov for tilskuerne, slutter beretningen.

