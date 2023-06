Ingen tvivl hos S og SF: Grønhøjgård skal bestå

⁃ Hvorfor vil I lukke SFO’en?

Sådan lyder spørgsmålet fra flere af børnene, da politikere fra Lejre Kommunes Udvalg for Børn og Ungdom onsdag er inviteret forbi Grønhøjgård i Ejby for, med egne øjne, at se det sted, der i Reduktionskataloget over mulige besparelser til det kommende Lejre-budget foreslås afviklet og implementeret på Bramsnæsvigskolen.

Og svaret fra Bente Blumensaat (S) og Irene Porse (SF) er utvetydigt, selv i børnehøjde: Det vil de ikke.

⁃ Jeg vil gøre mit bedste for, at stedet her skal blive, svarer Bente Blumensaat de bekymrede børn.

– Vi kæmper med jer, tilføjer Irene Porse.

Der skal spares

Det er økonomiudvalget der, som led i forberedelserne af budgetlægningen, har bestilt Reduktionskataloget, der indeholder 59 mulige besparelser for i alt 23 millioner kroner. Målet er at finde varige besparelser på i alt 20 millioner kroner i 2024 og yderligere 15 millioner kroner i 2025.

I forslaget om at rykke SFO’en over på skolen vurderes det, at kommunen kan hente 689.200 kroner i driftsbesparelser ved at integrere SFO’en i skolen og afhænde gården. Her er udgifter til ombygning og flytning dog ikke medtaget. Ligeledes er der heller ikke medtaget salgspris for ejendommene. Men det er uanset langt fra pengene værd, mener souschef på Grønhøjgård, Morten Normind:

– En ting er, hvorvidt den reelle besparelse i kroner og øre overhovedet er særlig stor. En anden ting er den besparelse, det vil være på børnenes trivsel. Det vil være en forringelse, at de skal miste de her rammer og det skift i hverdagen, det er, at gå fra skole og til SFO i andre omgivelser. Og det kommer på sigt til at koste, siger han.

Og alt tyder på, at det er en holdning, mindretalsgruppen i kommunalbestyrelsen deler.

– Det er vigtigt at værne om vores børn – de er vores fremtid. Og med de statistikker, vi i samfundet ser for deres trivsel, er det kun endnu vigtigere at bevare et sted som Grønhøjgård, lyder det fra Bente Blumensaat.

Bevar fyrtårnet

Grønhøjgård har i flere generationer dannet rammerne om børns eftermiddage og af flere er stedet endda blevet kaldt både samlingssted og fyrtårn. Ved et møde i byen tirsdag aften, samledes 90 bekymrede borgere, og Ejbys fælles kamp for at bevare stedet er ikke til at være i tvivl om: Allerede, når man kører ind i byen, mødes man ved byskiltet af endnu et skilt: “Bevar Grønhøjgård”, står der.

– Der er virkelig stor bekymring i byen for, hvad det ender med. Og vi har gang i en masse tiltag for virkelig at lave noget larm. Herunder at invitere politikerne herud og forholde sig til, hvad det er – fremfor at forholde sig til tal på papir, fortæller Nicklas Bjeverskov, der er en af de engagerede forældre, der er gået ind i kampen for stedet.

Og det glæder Lotte Greve (V), formand for Udvalg for Børn og Ungdom, at Grønhøjgård har taget initiativ og inviteret udvalget forbi – også selvom hendes visit affødte kommentarer på, at hun for en årrække siden selv kæmpede aktivt for at bevare et dagtilbud i Lyndby, hvor hendes egne børn var tilknyttet – og nu står og skal være med til at tage valget om nabobyens SFO.

– Netop fordi jeg selv har stået i en lignende situation, hvor jeg var en bekymret forælder, så ved jeg, hvor meget det her kan fylde. Og det var faktisk den sag i Lyndby, der fik mig til efterfølgende at gå ind i politik, fortæller hun og uddyber:

– Og her gør de jo det helt rigtige – de handler, de fortæller og de kæmper. Det er noget, vi som politikere tager med i vores overvejelser, når vi skal se på tingene efter sommerferien.

Hun vil dog ikke pege på, hvor hun står angående Grønhøjgård eller andre forslag i Reduktionskataloget.

– Det er en virkelighed, at der skal spares 20 millioner kroner, og derfor har vi bestilt kataloget. Som politikere skal vi stå til ansvar for de beslutninger, vi tager ud fra kataloget, men vi er slet ikke gået i gang med at drøfte kataloget, siger hun og fortsætter:

– Med det sagt, så ser jeg da også, at vi her har et dejligt sted med fantastiske omgivelser.