Hygiejnen bragt i orden hos SuperBrugsen

Det så bestemt ikke kønt ud for SuperBrugsen i Hvalsøs renommé, da et kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen den 20. januar i år resulterede i en sur smiley.

Spindelarver i melposer, mugplamager ved ost, æg og mælkeprodukter og skimmellignende plamager i ventilationen ved fisk udløste en bøde på 20.000 kroner.

Men sorg er til glæde vendt. Da Fødevarekontrollen var på kontrolbesøg tirsdag den 14. marts, var alt i den fineste orden i SuperBrugsen.

Som direktør for SuperBrugsen, Kim Kanstrup lovede efter den sure smiley i januar, ville han og alle medarbejderne se fremad med fokus på en ren og fin butik. Og det løfte har de holdt. Fødevarestyrelsen kvitterer med en smilende smiley.

– Butikken er, som vi gerne vil have den. Vi er selvfølgelig glade for, at vi har fået den glade smiley tilbage, og at tingene er, som de skal være, siger Kim Kanstrup til sn.dk

Ved Fødevarestyrelsens kontroller i 2021 og 2022 fik SuperBrugsen glade smileyer. Kim Kanstrup fortæller, at de har opjusteret de rengøringsprocesser, de havde i forvejen, og egentlig ikke så meget andet.

– Det har ikke krævet så meget – det var ikke så stor en øvelse, siger han.

SuperBrugsen i Hvalsøs personale har fulgt op på indskærpelserne fra Fødevarestyrelsen, og virksomheden fremstår nu generelt rengjort, skirver styrelsen. Arkivfoto: Rita Vestergård

Fødevarestyrelsen skriver, at der er fulgt op på indskærpelsen i håndteringen af fødevarer – forholdet er bragt i orden, hedder det. Melprodukter og området for opbevaring af mel for spind, møl og larver er kontrolleret, og der er ingen anmærkninger:

“Virksomheden har redegjort for rengøring af området samt for bekæmpelse. Set dokumentation fra bekæmper på kontrol og bekæmpelse samt for, at virksomheden er fri for møl”, hedder det i Fødevarestyrelsens redegørelse.

Der er ligeledes fulgt fuldt tilfredsstillende op på rengøringen – forholdet er bragt i orden, skriver Fødevarestyrelsen, som har kontrolleret følgende:

“Renholdelse af område med melprodukter, hylder, hyldeforkanter, grøntafdeling med hylder og gulv, mælkekøler med hylder, ventilator og ventilationsriste samt opbevaringskasser og gulv. Virksomheden fremstår generelt rengjort. Ingen anmærkninger. Virksomheden har udarbejdet nye rengøringsprocedurer, der har sikret en tilstrækkelig rengøring fremadrettet”, hedder det.

Desuden er holdbarhedsangivelse, herunder dato for “bedst før” eller “sidste anvendelsesdato” ikke overskredet i de stikprøver, Fødevarekontrollen har lavet tirsdag den 14. Der var problemer med overskredet dato ved nogle brødprodukter i januar, men også her er forholdet bragt i orden.

SuperBrugsen kan vente et ekstra kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen, hvilket er normal procedure i sådanne sager.