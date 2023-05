Stort uheld spærrede landevej

Del via email

Klokken 15.18 mandag eftermiddag fik politiet via alarm 112 melding om et færdselsuheld på Elverdamsvej cirka 400 meter fra rundkørslen, idet to bilister var stødt frontalt sammen, og der var sendt ambulancer til uheldsstedet.

Elverdamsvej var spærret i begge retninger mellem Kirke Hyllinge og Ejby på grund af de to implicerede personbiler, ligesom der på uheldsstedet lå diverse vragdele og glas med videre på kørebanen.

Uheldsstedet blev afspærret med skiltevogne, mens redningsarbejdet foregik. En 58-årig kvinde fra Allerød blev i en ambulance bragt til skadestuen i Holbæk til kontrol, men udskrevet efter endt undersøgelse.

En 66-årig kvinde fra Kirke-Såby blev reddet ud af sin bil og efterfølgende med politieskorte til ambulancen bragt til Rigshospitalet, hvor hun blev indlagt til undersøgelse og fornøden behandling.

Politiet fik efterfølgende klarlagt, at den 58-årige var kørt i en personbil ad Elverdamsvej mod vest og stødte delvist frontalt sammen med en modkørende personbil, som den 66-årige kvinde førte i østlig retning.

Ud fra de foreløbige undersøgelser på uheldsstedet tydede det på, at den 58-årige kunne være kommet lidt for langt til venstre i sin kørselsretning, så sammenstødet med den modkørende ikke kunne undgås.

Ingen af parterne var påvirkede af noget ulovligt på uheldstidspunktet, så politiet skal ud fra både parternes og vidners forklaringer prøve at få klarlagt de præcise omstændigheder ved sammenstødet.

Klokken cirka 16.35 var der ryddet op på uheldsstedet, så afspærringen af Elverdamsvej kunne ophæves.

Den 66-åriges kvindes pårørende er underrettet om hendes indlæggelse, men politiet har p.t. ikke yderligere oplysninger om hendes tilstand.