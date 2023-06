Frivillig indsats udløser skov af likes

Del via email

Det kom på plads for snart et år siden, men kritikere vil hævde, at blomsterbedene langs Hovedgaden i Hvalsø ikke for alvor er sprunget ud.

Torsdag i sidste uge gik en gruppe frivillige med grønne fingre så i aktion for at sikre, at forskønnelsen af strækningen kommer mere til sin ret. En indsats der efterfølgende har kastet en skov af digitale skulderklap af sig.

– Kæmpe tak til alle jer, lyder det i kommentarsporet under et facebookopslag om indsatsen, der i skrivende stund har rundet 300 likes.

– Det er så godt gået, skriver en anden.

De syv frivillige, der torsdag aften greb lugejern og spader, er samlet under Hvalsø Byforums nystartede Lugelaug.

Omkring to timer brugte de lokale på at befri bedene på den nyrenoverede strækning fra et helt trailerlæs ukrudt.

Nu lyder planen, at lauget, som har Ann-Charlotte Nør som tovholder på, stikker hovederne sammen igen til august og tager en nu tørn med haveredskaberne.

Ifølge Hvalsø Byforum er indsatsen aftalt med Lejre kommune, der både står for at vande blomsterne og sørge for såkaldte saltværn i vintermånederne.

Lugelauget oplyser, at flere frivillige kræfter er mere end velkomne i fællesskabet.