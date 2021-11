Debatten om en naturnationalpark i Bidstrupskovene – en kommentar fra en bekymret borger

Vi har her på det sidste oplevet en meget følelsesladet debat om Bidstrupskovenes mulige fremtid som naturnationalpark med indhegning af dele af skoven; i de dele af skoven vil der så også blive udsat større græsædende dyr; alt sammen for at sikre bestanden af insekter, sommer-fugle og vilde blomster. Debatten har til tider været skinger med udtalelser som, at jeg vil over-veje, om jeg vil gå ind i det indhegnede område med sit 5-årige barn i løb eller på cykel, hvis planen bliver til noget. Fra kritikernes side har der været talt om, at – hvis planerne bliver til noget – vil man som gæst i skoven kunne risikere at se radmagre nødlidende dyr i skoven, fordi de udsatte dyr ikke vil blive passet ordentligt, og meget andet Sagen kulminerede foreløbigt – formodentligt – med et massivt fremmøde af modstandere af de formodede planer for indretningen af en naturnationalpark i Bidstrupskovene ved et kommunalbestyrelsesmøde i Lejre for-nylig. Ved det møde skulle kommunalbestyrelsen tage stilling til en udtalelse til miljøministeren, hvori man siger nej til en indhegning af dele af Bidstrupskovene. Det gjorde kommunalbestyrelsen så – enstemmigt.