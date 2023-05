Centerchef om farlige genstande i karameller: - Fuldstændig åndssvagt

9. klassernes sidste skoledag er for mange lig med barberskum, farverig påklædning og kast med karameller. En glædens dag for både de store elever, der nu afslutter et kapitel, og for de yngre, der kan være med til at fejre det med spas og søde sager. Men flere steder i landet er der rapporteret om farlige genstande i de karameller, der traditionen tro kastes rundt på skolernes arealer i den festlige anledning, der i år faldt onsdag denne uge.

Flere medier har de seneste dage kunne skrive om skoler, der har konstateret alt fra glasskår til knappenåle og endda kattemad i karamellerne. Blandt de skoler, hvor man har kunne konstatere uspiselige og farlige genstande i de små karameller, er Allerslev Skole i Lejre. Her er der fundet tegnestifter i karameller uddelt på sidste skoledag, bekræfter centerchef for Dagtilbud og Skoler ved Lejre Kommune, Morten Mygind Jensen, overfor DAGBLADET.

– Vi har alle gået i skole, og sidste skoledag er en festlig dag med vandpjask, spas med lærerne og måske en fodboldkamp. At det så kammer over og bliver en træls dag, hvor nogle elever vælger at gøre noget så fuldstændig åndssvagt, det kan man kun tage afstand fra, lyder det fra centerchefen, der uddyber, at Allerslev Skole i forbindelse med hændelsen onsdag både har kontaktet SSP og alle forældre via Aula.

Det er mange steder en fast tradition, at der kastet karameller på sidste skoledag. Men i år er der flere steder konstateret decideret farlige genstande i flere af karamellerne. Arkivfoto: Niels Sørensen Foto: Foto: Niels Sørensen

Større fokus på dagen

Omfanget af farlige karameller kender centerchefen ikke til, men han har en stærk formodning om, at det er begrænset. Han oplyser desuden, at mens han ikke ved, præcis hvordan det blev konstateret, at nogle karameller var blevet udstyret med tegnestifter, er der ingen grund til at tro, at der har været en farlig situation, hvor eksempelvis et barn har fået en tegnestift i munden eller lignende. Desuden oplyser han, at der ikke er berettet om lignende tilfælde på andre skoler i kommunen.

Også skolebestyrelsesformand ved Allerslev Skole, Mikkel Johansen, fortæller, at mens omfanget er ukendt, er hans billede af sagen, at det har været et begrænset omfang, der er opdaget, og at dagen for langt størstedelen af skolens elever var både god og festlig.

– Det er jo en sindssygt alvorlig sag, for man ved ikke, hvad det havde ført til, hvis et barn havde fået en karamel i munden. Derfor skal vi selvfølgelig nu have kortlagt omfanget og have sat gang i en masse ting og snakke om hændelsen på tværs af forskellige instanser, fortæller han.

Han uddyber, at man dog allerede ved Allerslev Skole, forinden hændelsen onsdag, havde haft snak om, hvordan man næste år gør sidste skoledag til en endnu bedre dag. Og de tanker og planer er kun blevet endnu mere relevante, efter onsdagens fund.

– Allerede inden sidste skoledag, har vi haft ambitioner om, at der skal sættes en ramme for, hvordan vi til næste års sidste skoledag kan gøre dagen endnu bedre, end den allerede er. Det indebærer blandt andet, at vi skal have tidlig forberedelse med niende klasse, og vi har blandt andet haft talt om at lave et valgfag, hvor der er fokus på, hvad god underholdning er. På mange måder gør afgangseleverne jo deres bedste for at skabe en god og festlig dag. Det er en stor dag og vigtig dag for dem, og med mere støtte ville de kunne få meget mere ud af dagen. Så vi har allerede et stort fokus på at udvikle dagen til noget endnu bedre fremover, siger han.