Kommunen rystet: Bus-sluse udsat for målrettet hærværk

Nu er det sket igen: Busslusen på den nordligste del af Ejbybrovej i Kyndeløse Sydmark har været udsat for hærværk. Ukendte gerningsmænd har taget hældt først grus og siden cement i busslusen.

Sagen er meldt til politiet, og Lejre Kommune har nu repareret skaden.

Fredag den 24. februar begyndte de første henvendelser at tikke ind til kommunen, da beboere opdagede hærværket:

– Vi har aldrig fået én eneste klage over busslusen. Tværtimod fik vi ni henvendelser fra beboere om hærværket, som er foregået i nattetimerne på hverdage, hvor der ikke er så mange sommerhusbeboere til stede, siger Henrik Beck Hjortbøl, som er afdelingsleder for Center for Trafik & Miljø i Lejre Kommune.

– Det viser, at beboerne er bekymrede over hærværket, som tydeligvis har været planlagt. Busslusen på vejen er blevet fyldt med først grus én nat, og siden en nat senere med cement. Hærværket har således været planlagt over flere dage, forklarer Henrik Hjortbøl.

Måske videoovervågning

Ikke nok med, at der var hældt grus og cement i busslusen – hærværksmændene havde også forstærket cementen med armeringsstål, og det gjorde oprensningen endnu vanskeligere. Vej & Park har nu udbedret skaderne.

– Det har kostet 12.000 kroner. Og finder politiet gerningsmændene, skal det beløb erstattes. Derudover kommer der bøder. Vi vil ikke tøve med et retligt efterspil, fastslår Henrik Hjortbøl.

– Og derudover overvejer vi nu at undersøge, om der er mulighed for videoovervågning. Jeg har set meget i mine år i Lejre Kommune, men sjældent et så målrettet og gennemført hærværk, tilføjer han.

Det er kun busser, der kan passere via slusen, som er anlagt for at sprede biltrafikken ud i området, idet der ellers ville være en forstærket trafikstrøm ad Ejbybrovej som gennemfartsvej til og fra Vestre Digevej. Mange beboere er tilfredse med, at slusen medfører betydeligt mindre trafikstøj.

Ikke første gang

Men der er tilsyneladende også nogen, der ikke vil køre en omvej, og som har taget sagen i egen hånd.

Det er ikke første gang, at der er begået hærværk mod busslusen, som forhindrer kørsel med biler fra Ejbybrovej til Vestre Digevej, og omvendt.

For fem år siden satte Lejre Kommune busslusen i stand, efter at den gentagne gange havde været udsat for hærværk, fortæller Henrik Bech Hjortbøl.