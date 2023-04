Borgmester: Det er selve fundamentet for samfundet, der er udfordret

Der er ikke penge og medarbejdere til det hele. Og det bliver meget værre de kommende år.

Det budskab kan man uddrage af de taler, som statsminister Mette Frederiksen (S) og formand for Kommunernes Landsforening, Martin Damm (V) holdt på KL’s topmøde i Aalborg for en lille måned siden.

Til stede var flere af Lejres politikere, herunder borgmester Tina Mandrup (V).

– Vi forventer barske reformer og et opgør med den velfærdsstat, vi har bygget op til dato, siger Lejres borgmester til sn.dk.

Statsministeren kom på topmødet ind på manglen af ansatte i den borgernære velfærd. I 2030 kan Danmark risikere at mangle 17.000 sosu’er. Der vil være 40.000 flere børn og 110.000 ældre. Det vil koste over 21 milliarder kroner bare for at følge med demografien på det nuværende serviceniveau.

– Mette Frederiksen sagde ordret, at velfærdssamfundet står i en skæbnestund. Det er jo en ret markant udtalelse, og jeg tolker det, som at de kommende år er afgørende – det er selve fundamentet for samfundet, der er udfordret.

– Statsministeren siger, at vi skal gå fra velfærdsstat til velfærdssamfund. At velfærdsstaten er mere end bare et serviceorgan for borgerne. Hun kalder det medborgerskab – dvs. du skal yde mere på frivillig basis, siger Tina Mandrup.

Bekymrede ældre

Problemet i dag er bare, at det bliver stadig sværere at skaffe frivillige til foreninger og meget andet. Og Tina Mandrup medgiver, at det bliver en kæmpe udfordring:

– Jeg har besøgt mange diamantbrudepar, og vi får naturligt nok en snak om det at blive ældre i Lejre Kommune. Mange af dem er bekymrede for noget, der er større end dem selv – “hvem skal tage over, når jeg ikke længere kan være frivillig?”, lyder det. Det er ret tankevækkende, siger borgmesteren.

– Koblingen mellem, at det går godt økonomisk for Danmark i disse år, og at der i fremtiden ikke bliver råd til den velfærd, vi kender i dag, er rigtigt svær at forstå for den enkelte borger. Samtidigt kan man høre Christiansborg-politikere love mere og bedre velfærd, fremhæver Tina Mandrup:

– Det betyder, at borgerne har stadig højere forventninger til fremtidens nære velfærd. Især de unge. Det skaber et gab mellem forventningerne og realiteterne.

– Men der skal bruges mange flere penge på forsvar, sikkerhed, grøn omstilling og sundhed. Der er intet quick fix. Reformer kræver mod og vilje, understreger borgmesteren, og det kræver, at partierne er rimeligt enige, både nationalt og kommunalt.

Lejre-reformer

– Jeg var ude i valgkampen og talte om ”Lejre-reformer” – det var et signal om, at vi kommer til at indrette os markant anderledes. I virkeligheden er vi måske kommet for sent i gang. Men vi er dybt afhængige af, hvad der sker på Christiansborg. Der tales i et væk om frisættelse af kommunerne. Så giv os den frisættelse – vi venter på det! Der er ikke sket noget endnu, fastslår hun.

I 2033 vil antallet af ældre 80+ i Lejre være steget med ca. 65 procent, sammenlignet med nu. Selv om man så havde pengene, har man ikke hænderne:

– Det er bekymrende, siger Tina Mandrup.

Vi skal naturligvis fremme beslutninger i Lejre Kommune, som gør mindst ondt i forhold til det liv, vi vil leve her. Men vi kommer som kommunalbestyrelse til at prioritere hårdt og tåle at tage beslutninger, som kan blive vanvittigt upopulære. Tina Mandrup (V), borgmester i Lejre

På KL-topmødet, hvor et af de hyppigst talte ord var krise, pegede Martin Damm på, at der er kommet 40 procent flere ansatte i statens styrelser end for fem år siden. Det vil uvægerligt give mere administration i kommunerne – med øget lovgivning følger flere regler, tilsyn og kontrol, som flere kommunalt ansatte skal klare.

– Ikke desto mindre er det kommunerne, der nu skal spare tre milliarder, mens staten ser ud til at gå fri. Hertil kan lægges de tre milliarder, vi har fået besked om skal spares på jobcentrene. Det er der højlydt utilfredshed med blandt borgmestrene, siger Tina Mandrup.

Vanvittigt upopulært

Hun erklærer sig tillige meget enig med KL-formand og borgmesterkollegaen Martin Damm, der siger, at det, der er mest brug for fra regeringen, er ærlighed, og at der skrues op for den politiske samtale mellem regeringen og kommunerne.

– Jeg er dybt optaget af, hvordan vi kommunikerer det her ud til borgerne. Vi skal naturligvis fremme beslutninger i Lejre Kommune, som gør mindst ondt i forhold til det liv, vi vil leve her. Men vi kommer som kommunalbestyrelse til at prioritere hårdt og tåle at tage beslutninger, som kan blive vanvittigt upopulære, siger Tina Mandrup og tilføjer:

– Jeg føler mig dog meget sikker på, at vi i kommunalbestyrelsen nok skal finde sammen om løsningerne og tage et fælles ansvar.