Borgere og bannere fyldte rådssalen: Krævede svar om SFO

1250. Så mange har i skrivende stund skrevet under på en underskriftsindsamling lavet af Arbejdsgruppen for bevarelse af Grønhøjgård, der opfordrer til, at politikerne i Lejre Kommune ikke skal gå videre med et forslag om at rykke SFO Grønhøjgård i Ejby over på Bramsnæsvigskolen. Et forslag, der fremgår af det reduktionskatalog, administrationen har udarbejdet over mulige steder at spare penge i det kommende Lejre-budget.

– Det her forslag vil ikke være til gavn for vores børn og deres trivsel. Grønhøjgård er en vigtig del af vores børns hverdag og en central del af Ejby. Vi har et stærkt ønske om, at det kan forblive åbent. Vi arbejder derfor på et samlet høringssvar, og vi har i den forbindelse også indsamlet underskrifter, som vi i dag har overrakt til borgmesteren, fortæller Gitte Jensen fra Arbejdsgruppen for bevarelse af Grønhøjgård.

Børn og bannere

Godt 25 forældre, pædagoger og børn med store bannere stod klar til at tage imod samtlige politikere fra kommunalbestyrelsen ved Allerslev Rådhus, da der mandag eftermiddag var kommunalbestyrelsesmøde – det sidste, inden sommerferien. Og det var i samlet flok, de mange fremmødte gik med ind i rådssalen – klar med både underskrifter og skarpe spørgsmål til mødets indledende spørgetime.

– Jeg vil gerne høre jer, hvad prisen på vores børns trivsel skal være? Dokumenterede undersøgelser viser, at fritidspædagogik øger børns trivsel. Og med skolens lave trivselsmålinger, hvorfor så indskrænke mulighederne for børnene, lød et spørgsmål blandt andet.

– Hvordan giver det mening, at ens skattekroner, som borger i Ejby, skal gå til at udbygge kultur- og fritidsaktiviteter i andre byer i kommunen, mens Ejbys eneste samlingspunkt for børn foreslås lukket, lød det fra en anden.

Og mens borgerne meget tydeligt ønskede et klart svar – og nok helst et svar om, at Grønhøjgård ikke kommer til at lukke – var det dog ikke et tydeligt svar, borgmester Tina Mandrup (V) kunne give:

– De spørgsmål, I rejser her, og det, I er her for i dag, er et af flere elementer, der er nævnt i det sparekatalog, administrationen har udarbejdet over mulige steder at spare. Det er en realitet, at vi skal spare op mod 20 millioner kroner i det kommende budget, og derfor er der peget på en række steder, de penge kan findes, derunder SFO’ens beliggenhed. Men jeg kommer ikke til at gå ind i en nærmere debat om, hvorfor det ene eller det andet om de enkelte elementer i sparekataloget. Det er et samlet katalog, som vi behandler efter sommerferien, når vi går i gang med budgetforhandlingerne, lød det fra borgmesteren.

– Men jeg ser jeres bannere, søde børn, tilføjede hun, inden hun pænt bad flokken trække ned bagved, inden politikerne gik videre til næste punkt på dagsordenen.