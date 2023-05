61-årig vanvidsbilist fik bilen konfiskeret: Kørte 100 i 50 zone

102 kilometer i timen. Så hurtigt blev en 61-årig mandlig bilist fra Hvalsø målt til at køre, da han søndag aften susede forbi færdselspolitiet på Blakledsvej ved Vester Såby. En hastighed, der er mere end dobbelt så hurtig som de 50 kilometer i timen, det er tilladt at køre i området, der er betegnet som tæt bebygget område. Derfor blev manden sigtet for vanvidskørsel og bilen beslaglagt.

Klokken 18.10 målte færdselspolitiet med lasermålerudstyr mandens høje fart, da denne kom kørende i sydlig retning ad Blakledsvej. Samtidig med, han blev sigtet for hastighedsovertrædelsen, blev han gjort bekendt med, at hans førerret straks blev indraget, så han ikke længere må være fører af et køretøj, hvortil et kørekort kræves.

Den 61-årige blev sluttelig gjort bekendt med, at hans personbil blev beslaglagt med henblik på senere konfiskation, da der var tale om vanvidskørsel på grund af de store hastighedsovertrædelse.

Han vil derfor på et senere tidspunkt blive indkaldt til retten, når straffesagen og spørgsmålet om endelig konfiskation af bilen skal afgøres.