Klokken 17.17 mandag aften anholdt og sigtede politiet en 28-årig mand fra Kirke Hyllinge. Manden var kommet kørende i bil ad Hornsherredvej ved Lyndby, hvor politiet standsede ham. Her indikerede en narkometertest, at manden var påvirket af cannabis under kørslen, hvorfor han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, inden manden igen blev løsladt.