17-årig mistede herredømmet over bil

Lørdag aften kort før klokken 19 forulykkede en bilist på Elverdamsvej mellem Ejby og Kirke Hyllinge.

Her fandt politiet en forladt personbil, der lå på taget i grøften. Der var ingen personer til stede, men kort efter fik politiet kontakt til et vidne, der havde hjulpet en ung mand ud af den forulykkede bil.

Føreren blev senere identificeret som en 17-årig ung fyr fra Ølstykke, som var sluppet uskadt fra uheldet, hvor ingen andre trafikanter var involveret. Han var under kørsel i nordøstlig retning kommet ud i rabatten og havde herefter mistet kontrollen over bilen.

Da den 17-årige, der havde kørekort, ikke havde haft en ledsager med under kørslen ifølge vidneudsagn, blev han sigtet for kørsel i bilen uden den påkrævede ledsager.

Bilejeren – en 46-årig mand fra Ølstykke – blev efterfølgende sigtet for at have overladt føringen af bilen til en person, der på grund af sin alder trods besiddelse af et kørekort ikke lovligt kunne være fører af køretøjet alene.