Tryllebindende vokal på Teaterbygningen

Del via email

I 2023 er det 55 år siden bandet The Savage Rose spillede deres debutkoncert på Plænen i Tivoli.

Siden er det blevet til 26 albums og utallige koncerter i ind og udland på store etablerede scener, men også i flygtningelejre og andre brændpunkter i verden, og nu igen tilbage på Teaterbygningen i Køge torsdag 2. marts.

The Savage Rose behøver næppe nogen større præsentation. Annisettes store vokal er tryllebindende og det absolutte omdrejningspunkt i musikken. Hun og bandet må betragtes som et af landets allerstørste rockfænomener. Bandets DNA er aktivistisk og ekspressivt, men musikerne har altid fundet en kunstnerisk balance og har haft et utal af spændende samarbejder, f.eks. med Det Kongelige Teater om forestillingen Dødens Triumf, hvilket gør deres publikum mangfoldigt.

Annisette Koppel er det eneste originale fortsættende medlem. The Savage Rose anno 2023 består, udover Annisette, af Naja Rosa Koppel og Amina Carsce Nissen (kor), Anders Holm (trommer), Frank Hasselstrøm (horn, keyboard), Jacob Haubjerg (bas), Las Nissen (guitar) og Dan Hemmer (hammond). Der er derfor samlet nogle af de allerbedste musikere, som mestrer at formidle musik med sjæl og vilje samt et budskab om fred og kærlighed.

The Savage Rose har i alle 55 år haft noget på hjerte – et evigt nærværende band. Som publikum kan man se frem til en magisk aften med poetiske tekster sammensat med The Savage Roses rå lyd.

Koncerten starter kl. 20 og dørene åbner en time før koncertstart.