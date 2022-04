Top og bund delte

HB Køges mænd var på rekordjagt fredag eftermiddag. Hjemmekamp nummer ti uden nederlag var målet for topholdet i 1. divisions nedrykningsspil, da Fremad Amager kom på besøg for at komme væk fra den degraderende næstsidsteplads – og udsigten til en tur i 2. division er åbenbart mere motiverende end at komme i klubbens interne historiebog.