To stjålne knallerter fundet

Natten til onsdag klokken 00.17 fik politiet en henvendelse fra en beboer, der havde set to maskerede mænd med en boltsaks forlade en beboelsesejendom på Dalgasvej i Køge.

Politiet kørte til området med en hundepatrulje for at lede efter de to mænd, hvis spor en tjenestehund kunne følge ad en sti i området i retning mod Fasanvej, oplyser man i døgnrapporten.

Undervejs fandt politiet en stjålet knallert, som blev sikret med henblik på udlevering til rette ejer.

Under den fortsatte søgning i området ved Fasanvej fandt politiet endnu en knallert, der ligesom den første også havde fået opbrudt tændingslåsen. Også denne knallert blev sikret med henblik på udlevering til rette ejer.

Eftersøgningen efter de to maskerede mænd blev indstillet klokken cirka 02.00, da det ikke var lykkedes politiet at finde frem til dem.

Politiet hører dog gerne fra personer, der måtte have set de to mænd på flugt i området. Kontakt politiet på telefon 114 med oplysninger i sagen.