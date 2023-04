Tiltrængt succesoplevelse

Zean Dalügge slog kraftspring, da han scorede til 3-4 og dermed fuldendte ni helt vilde comebackminutter for HB Køge, og et par minutter efter, at Jubril Adedeji med et lige så energisk mål havde sørget for slutfacit 3-5 daffede de hvidklædte spillere rundt i solen på den tunge græsbane i Nykøbing F og gav highfive til alle, der ville have det – og trøsteklap på skuldrene af dem, der havde behov for dét.