Politiet: Festugen er blevet for stor til Torvet

Det handler om sikkerhed, om for mange mennesker samlet på et forholdsvis lille sted og om de gener, der har for de omkringboende. Det er politiets argumenter for at give afslag på ansøgningen fra Køge Festuge om at holde det traditionsrige musikarrangement på Torvet midt i Køge.

– Vi har lagt vægt på to ting. De gener, som afholdelse af festugen inden for de rammer som Køge Festuge har ansøgt om, har for beboerne i området, og de sikkerhedsmæssige betænkeligheder, vi har i de rammer, siger stabschef i Midt- og Vestsjællands Politi, Rikke Freil Laulund.

Køge Festuge har ansøgt om tilladelse til at afholde et arrangement med 12.000 deltagere. Men det antal er for højt i forhold til Torvets størrelse og adgangsvejene dertil, mener politiet.

– Festugen estimerer, at der vil komme 12.000 deltagere. Med de retningslinjer, der findes, vil det på Torvet betyde, sat der bliver for personer samlet pr. kvadratmeter, og det overskrider retningslinjerne, siger Rikke Freil Laulund.

Politiet har også lagt vægt på et hensyn til de mennesker, som bor på Torvet og gaderne i umiddelbar nærhed.

– De gener, som de omkringboende må formodes at skulle tåle, vurderer vi er en overtrædelse af forlystelsesbekendtgørelsen, siger Rikke Freil Laulund.

– Køge Festuge lægger op til at blive større og større, og så er det vores vurdering, at de redningsveje og sikkerheden bliver problematisk, når det bliver et arrangement af den størrelse, lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Problematisk sikkerhed

Endelig er der sikkerheden på festivalpladsen, som politiet heller ikke mener, at Køge Festuge kan leve op til i den ansøgte form.

– Det er beredskabsmæssige betænkeligheder, som politikredsen har for sikkerheden ved arrangementets placering på Køge Torv. Det handler blandt andet om de snævre adgangsforhold fra gaderne og ind på Torvet. Det betyder, at der vil være ophobning af mennesker og vanskelige adgangsforhold, hvis der skulle ske noget. Vi kigger også på redningsforhold i forhold til de omkringliggende beboere, og hvordan ville vi kunne komme til ved en uforudset hændelse, fortæller Rikke Freil Laulund.

Mange af de ting, I nævner, har også gjort sig gældende ved de tidligere år med Køge Festuge. Hvad har fået jer til at ændre vurdering? Er det, at man ønsker at afspærre Torvet i år?

– Det er for simpelt at sige. Det er ikke én lille ting, der gør forskellen. Det er størrelsen på arrangementet, og vurderingen af adgangsforholdene fra de omkringliggende veje til torvet. Der kan man sige, at sådan har torvet altid set ud. Men Køge Festuge lægger op til at blive større og større, og så er det vores vurdering, at de redningsveje og sikkerheden bliver problematisk, når det bliver et arrangement af den størrelse. Og når man afspærrer Torvet på den måde, der er ansøgt om, giver det også en ændret sikkerhedsvurdering, forklarer Rikke Freil Laulund.

Det har tidligere været debatteret, om det ville være lovligt at visitere beboere, når de skulle igennem festivalpladsen for at komme hjem. Men i og med at politiet har givet afslag, har man ikke forholdt sig til lovligheden af dette spørgsmål.

Stadig håb for festugen

Men der er stadig håb for festugen. Politiet har opfordret Køge Festuge og Køge Kommune til at undersøge, om der findes andre placeringer.

– Vi vil ikke stå i vejen for, at der kan afholdes et arrangement, men man er nødt til at kigge på alternative placeringer. Det har vi opfordret Køge Festuge og Køge kommune til, siger Rikke Freil Laulund.