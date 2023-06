Politi-glæde på motorvejen: 10.238 overholdt fartgrænsen

Torsdag morgen holdt ATK-målebilen klar på Sydmotorvejen syd for Lellinge, hvor Lidemarksvej krydser motorvejen. Stedet er en fokustrækning for politiet, fordi der sker mange uheld i morgentrafikken omkring sammenfletningen med Vestmotorvejen længere fremme.

Kontrollen fandt sted i tidsrummet klokken 04.32-09.00.

Dagens kontrol viste et positivt resultat, da langt størstedelen af de i alt 10.238 køretøjer, som passerede, overholdt fartgrænsen på 130 km/t. Kun 11 biler/lastbiler blev blitzet, fordi de kørte for stærkt.

Den højeste måling var tæt på at koste bilisten kørekortet, da bilen blev målt til at køre 161 Km/t. Heraf fratrækkes 3 km/t som fejlmargen, og så kommer hastigheden lige under de 160 km/t, som udløser en betinget frakendelse, forklarer Midt- og Vestsjællands Politi.

Sidste torsdag blev målt på samme strækning, og der var to bilister, som kørte så stærkt, at de nu må forvente at skulle bestå en kontrollerende køreprøve for at beholde kørekortet. Kører man over 140 km/t på motorvejen, kommer der desuden et hastighedstillæg oven i bøden.

Politiet oplyser, at man kan forvente jævnlig kontrol i fremtiden.