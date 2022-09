Nyt tilbud om bordtennis for seniorer

Del via email

BORDTENNIS Er du over 60 år? Vil du gerne styrke både krop og sind på samme tid, og sikre dig en sund aldring? Så er bordtennis måske lige noget for dig. Skensved Bordtennisklub tilbyder fremover bordtennis til alle lokale seniorer uanset niveau og tidligere erfaringer med idrætten. Træningen er tilrettelagt og tilpasset 60+’ernes dagsrytme og livsstil, og sikrer plads til hyggeligt samvær før, under og efter træningen.