Kvinde udsat for blufærdighedskrænkelse

Onsdag morgen klokken 08.03 anmeldte en 56-årig kvinde fra Herfølge, at en fremmed mand havde krænket hendes blufærdighed, da han i stationsområdet ved Jernbanegade havde gået meget tæt på hende. Herunder havde manden berørt hende et par gange på bagdelen, samtidig med at han spurgte hende om seksuelle ydelser.

Politiet har nu optaget en rapport om blufærdighedskrænkelse, hvor en mand ud fra kvindens signalement af krænkeren og hans fremgangsmåde allerede formodes at være identificeret.

Videoovervågning fra stationsområdet kan yderligere bestyrke politiets mistanke mod den mistænkte, der senere vil blive afhørt til sagen.