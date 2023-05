Kom ud af starthullerne til Lykkeliga-løb

For første gang bliver der nu på lørdag arrangeret motionsløbet Royal Side Run – Lykkeliga, som er et løb for børn, unge og voksne, der har særlige behov, er handicappede eller har en diagnose.

Men det kniber lidt med tilmeldingerne til løbet, fortæller Søren Andersen.

Han er træner for Køges Lykkeligahold, som har tilknyttet 13 aktive og seks trænere.

– Jeg troede, at ville få flere tilmeldinger til løbet, må jeg erkende, fortæller Søren Andersen.

Der er lagt en hyggelig rute på 1,5 kilometer rundt i Køge centrum med start fra Kulturtorvet ved Strædet.

Løbet afvikles fra klokken 10 til 14. Det betyder, at man ikke nødvendigvis skal stå klar ved startstregen kl. 10. Man kan også vente med at løbe helt frem til klokken 12.30. Og har man mod på at løbe mere end een gang, så gør man bare det.

Der er lige nu tilmeldt 54.

Til trods for at det begrænsede antal tilmeldte, så får det ikke Søren Andersen til at hænge med hovedet eller miste modet. Han er sikker på, at der også vil blive arrangeret et nyt løb til næste år:

– Jeg håber det gode budskab kommer ud nu omkring løbet, og at dem, som ikke er med på lørdag, vil ærgrer sig, og så tilmelder sig til næste år.

Det er ikke længere muligt, at tilmelde sig på nettet. Men skulle der være nogle, så – her i 12. time – beslutter, at de gerne vil stille til start. Så kan tilmelding ske til Søren Andersen på mail. mesteren2010@gmail.com. Det er så ikke muligt at få en t-shirt og medalje på løbsdagen. Men det vil man så få tilsendt efterfølgende.

Deltagelse koster 75 kroner. Men så får man – udover en god løbetur – også t-shirt, medalje og en goodiebag.