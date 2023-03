Forsvundet: Jennifer har henvendt sig til politiet

3. august sidste år forlod den dengang 17-årige Jennifer Hedegaard Larsen sit hjem i Køge – og siden har ingen set noget til hende.

Men nu er sagen heldigvis endt lykkeligt.

Midt- og Vestsjællands Politiet oplyser her til morgen, at Jennifer er i god behold. Mandag henvendte hun sig til politiet.

Her kunne politiet konkludere, “at der ikke er grundlag for at mistænke nogen for noget strafbart i forbindelse med hendes forsvinden.”

Jennifer har det godt, og hendes pårørende har fået den glædelige melding fra politiet.

Politiet skriver videre:

“Midt- og Vestsjællands Politi har derfor afsluttet eftersøgningssagen og skal anmode alle, der har delt eller offentliggjort fotos af hende i forbindelse med efterlysningen, om at slette disse.”

Politiet sender en tak for de tip og oplysninger, som borgere har givet til politiet i forbindelse med eftersøgningen af Jennifer.