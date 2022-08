Del via email

Køge: To år i træk har folkene bag Køge Festuge måttet trække stikket på arrangementet og gå slukørede hjem på arbejdsværelset igen. Men i år lykkedes det altså og nu er der præcis en måned til at Køge Festuge igen kan fyre op for musikken og bringe folk fra nær og fjern sammen i fællesskabet på Torvet.