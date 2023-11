I gåafstand til Køge Nord Station ligger Plushusene, som er et moderne bofællesskab. Her bor lejerne i deres private bolig og har derudover adgang til stort fælleshus og fælles uderum. En vært sikrer, at der altid er aktivitetstilbud, som tilgodeser forskellige interesser med henblik på at styrke de sociale relationer i naboskabet.