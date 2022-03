Køge: Der bliver tænkt mange grønne tanker i Køge Kommune, men i den forbindelse er det også nødvendigt at tænke på gode forhold for de tohjulede, pointerer Andreas Bech, der for nylig tog ordet på borgermødet, hvor den kommende underføring mellem by og havn blev diskuteret. Her blev der nemlig igen præsenteret en trafikløsning, hvor cykeltrafikken måtte vige for biltrafikken.