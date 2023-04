Debat om visitation: En sikker festuge

Af Per “Bimmer” Henriksen, formand for Foreningen Køge Festival. På hele bestyrelsens vegne

I flere år har bestyrelsen bag Køge Festuge arbejdet på at få råderet over Torvet som restaurationsområde og ikke som almindelig festplads, som det hidtil har været. Det var derfor en glad bestyrelse, som modtog tilladelsen for et par uger siden.

Dette er der flere årsager til, men en af hovedårsagerne er, at det fremover ikke vil være muligt at medbringe dåser og flasker på festpladsen. Bestyrelsen skal år efter år stå på mål for en sikkerhedsplan, hvor det ikke er tilladt at sælge hverken dåser eller flasker i vores boder, da de kan bruges som kasteskyts.

Dette føler bestyrelsen ikke er helt fair, når vi ikke kan nægte gæster at medbringe selvsamme ting. Derudover har bestyrelsen flere gange fået henvendelser fra beboere på Torvet, som ikke er tilfredse med alle de smadrede flasker og glasskår, som ligger og flyder alle vegne.

Dette vil nu også blive løst, eller i hvert fald minimeret meget. Nogen vil måske mene, at det er for at få mere ølsalg i vores egne boder, og det er klart, at det er en sidegevinst som bestyrelsen gerne tager imod, men hovedårsagen er helt klart sikkerheden.

Efter Dagbladet i sidste uge skrev en artikel om, at de havde talt med en juraprofessor, som udtalte, at det var ”helt vildt – og bundulovligt”, har der været en del kedelig omtale. Dette ærgrer bestyrelsen meget, da Dagbladet måske har været lidt for hurtige på tastaturet. Det er korrekt, at det under normale omstændigheder ikke er lovligt at visitere folk på offentligt område, men……

Der har været en del møder med Midt og Vestsjællands Politi, samt flere forvaltninger på kommunen omkring dette, inden det blev godkendt. Efter Dagbladets indlæg i sidste uge har bestyrelsen igen haft kontakt med Midt og Vestsjællands Politi, for at få verificeret lovligheden i dette.

Det er tilladt at visitere folk, hvis det på politisk plan i kommunen er godkendt som restaurationsområde, i en given periode, da området så ikke er et offentligt område i den periode. Det er vigtigt at understrege, at det kun er om aftenen, at der vil være mulighed for visitation ved Torvet.

Det er klart, at foreningen ikke har i sinde at visitere beboere på Torvet, som er på vej hjem. Vi er ikke ude på at genere beboere på Torvet, men tværtimod er det også et forsøg på at gøre det til en bedre oplevelse for dem med færre gener fra Torvets gæster.

Foreningen laver flere tiltag til dette års festuge, som er til gavn for både gæster og beboere. Det har længe været et ønske fra gæsterne at få bedre toiletfaciliteter og i år opgraderes med nye toiletområder med moderne toiletter, og de normale festivaltoiletter pensioneres.

Der har også været en del henvendelser fra borgere fra sidegaderne til Torvet, som har haft besøg i løbet af aftenen eller natten af tissetrængende gæster, som desværre brugte trappesten eller portåbninger. Dette ønsker bestyrelsen også at komme til livs, og vi har derfor oprettet en bemandet vagttelefon, som kan benyttes, hvis man er en af de uheldige, som har haft besøg. Vores vagter vil derefter rykke ud på en ATV med trailer, som er forsynet med vandtank og højtryksrenser.

Bestyrelsen har indkaldt til et infomøde med naboer og forretninger omkring torvet og sidegaderne i starten af maj måned. Dette for at borgerne kan få afklaring på en masse spørgsmål, samt mulighed for at komme med forslag.