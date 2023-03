Debat om nedrivningssagen: Det bliver et kvalitetshus

Af Sven Erik Svensson, Georginevej 16, 4600 Køge

Uden at jeg skal blande mig i alle de politiske meninger, der er kommet frem, og den åbenlyse misundelse og knubbede kommentarer, syntes jeg, at jeg vil se sagen fra en helt anden side. Jeg er sikker på at der bliver opført et kvalitetshus på F.C. Hansensvej/Ågade, der vil passe ind i byggestilen med de øvrige huse.

Der var ikke vilde kommentarer og protester, da det gamle hus på hjørnet ved Strandvejen og Egøjevej 1 blev jævnet med jorden. Gå eller kør til adressen og se det flotte nye hus,der er opført, bygget i gammel stil, der passer ind med de øvrige huse på Egøjevej, Strandvejen, Åvænget og digterkvarteret.

Hvem har bygget dette hus? Det har Lind & Risør, og det er Jesper Linds søster, der har opført det i stor respekt for stedet, tror jeg. Flot rødstenshus i gammel stil, med karnapper på 1. sal, små vinduer med sprosser, flot hoveddør, garage, brosten rundt om huset og flotte fliser. Det er ikke færdig til indflytning endnu, men bliver en perle.

Jeg tror, at familien Lind igen vil give Køge en husoplevelse i kvalitet. Held og lykke med byggeriet.

Typehuse har nogle gange været triste, men det har været et spørgsmål om økonomi. Nu bygges der kun kvalitet til store penge.

PS: Det vil måske være en god ide for Køge Kommune at se på byggereglerne og materialebruget i centrum fremadrettet, især efter de rædsler der er opført flere steder. P-jernhuset og broen over jernbanen og vejen. Der stod for nogle år siden en stele på Stationspladsen, at Køge ”rustede sig til fremtiden”. Det skal jeg love for, det er forfærdeligt at se på lysmaster, affaldsstativer og andet jern, der misfarver de nye fliser i Strædet og på Stationspladsen.