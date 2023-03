Debat om nedrivningssagen: Atter om bevaring

Af Karsten Vibild, Ved Engen 2b, Køge

Det er vort byråds elskelige pligt at tage vare på alle de kulturelle værdier, som vi alle er omgivet af. Vi taler alle næsten forelsket om landets ’hyggeligste handelsby’, med alle dens åbenlyse kvaliteter, der især knytter sig til dens rige samling af smukke autentiske byrum samt alle vore mange smukke, velbevarede bygninger.

Et sådant smukt byrum danner Ågade, fra Vestergade med kirkemur overfor det gamle, fredede mejeri og til de fine, hvide patriciervillaer på begge sider, længere ned mod åen, fornemt afsluttet af det ’Bedre Byggeskik’-hus, man nu taler om at ville nedrive til fordel et formentlig ret intetsigende parcelhus.

Huset har en tidligere, nu afdøde ejer, passet og plejet for at bevare, omgivet af en lige så velplejet have – egentlig burde hele ejendommen være fredet. Men den kan da reddes. I det absolut mindste burde et konkret grundlag – det vil sige projekt – foreligge oplyst, for at vort byråd kunne have den rette indsigt i, hvad der kommer i stedet for en bevaringsværdig bygning, andet end kortsigtet profit og ødelæggelse.

Det er nødvendigt for at hindre nedrivning, at vort byråd først nedlægger et såkaldt paragraf 14-forbud og derefter opsættende lader udarbejde en bevarende lokalplan og skabe det instrument, der mangler for i det mindste at sikre både byrum og bygninger.

Byrådets byplankonsulenter – hér særligt arkitekten Stefan Ott – i begyndelsen af 1970’erne var meget fremsynede ved sammen med vort byråd at indlede den store bevaringsindsats, ved i henhold til Bygningsvedtægtens paragraf 22 at lade tinglyse bestemmelser om, at enhver – selv den mindste bygningsændring – skal godkendes af vort Byråd. (Jeg har for eksempel været udsat for som fagperson at måtte øge et hus’ facade med et enkelt murskifte for at tilfredsstille en forvaltnings helt tvivlsomme vurdering!).

Man lod samtidigt udarbejde publikationen ’Facader og Skilte i Bykernen’, til støtte for byens borgere i alt det nye. Det var først den middelalderlige bykerne, der var omfattet af tiltaget – senere er området endda blevet udvidet for at sikre andre villakvarterer mod ’vanrøgt’. Just sådan et lille kvarter danner også Ågade.

Betænk dog, hvilket redskab vort Byråd råder over! Det er dets rettidige omhu, der har skabt vor bys positive udvikling, som vi alle er stolte af og glade for, selvom den var lidt svær at hjælpe i gang på grund af den hellige ejendomsret.

Indtil for få år siden er det lykkedes at skabe respekt, og det skal vi respektere: ”Gaa frem med Tiden, dog stedse til det Bedre”, som min kendte kollega – arkitekten C.F.Hansen – udtrykte det for et par hundrede år siden: ikke for at hindre god og naturlig udvikling!