Debat: Fremsynethed eller et sundhedsvæsen i frit fald

Sygeplejerskerne i Region Sjælland er bekymrede for dem selv og for patienterne i Region Sjælland. De udtrykker sågar frygt for et sundhedsvæsen i frit fald, hvis der ikke gøres en indsats for at fastholde og rekruttere sygeplejersker til de mange ledige stillinger. Men hvordan kunne det komme så vidt? Den fatale mangel på læger, sygeplejersker og øvrigt sundhedspersonale, fx inden for mammografi, udfordrer vores sundhedsvæsen i en grad, som vi ikke har set før. Det har bl.a. andet givet sig udslag i de dårligste målopfyldelsestal inden for kræftpakkerne, som jeg endnu har set i mine 8 år i Regionsrådet.