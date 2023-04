Brøndby vil slå HB Køges rekord

Del via email

Når HB Køges kvinder lørdag eftermiddag gæster Brøndby, er der ikke blot tre point på spil i toppen.

Brøndby har nemlig ydermere sat sig for at ville slå den den tilskuerrekord, som HB Køge indtil videre sidder på.

Den lyder på 2016, som overværede HB Køges guldkamp sidste år i juni, hvor Fortuna Hjørring var modstander.

Lørdag eftermiddag går Brøndby altså efter at slå det antal på deres nye bane 2, og til det er der gratis adgang, hvis man henter billetten online via Brøndbys hjemmeside – her:

https://event.it/brondbyifwomen

HB Køge kommer til Brøndby som suveræn nummer et med 45 point, mens Brøndby som førsteudfordrer har 38 og altså skal vinde, hvis der skal skabes spænding om, hvor mesterskabspokalen skal placeres.

Kampstart kl. 13.30.