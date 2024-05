<p>Joachim Mikkelsen går roligt og fortæller, da en velvoksen rotte pludselig suser forbi hans fødder og en i et lavt buskads for at gemme sig. Joachim Mikkelsen får et chok, selvom det ifølge ham næsten er dagligt, at han støder på et eller flere af de firbenede skadedyr ude foran sin lejlighed.</p>