50+ og sulten på job: Senior Erhverv åbner dørene

Senior Erhverv Sjælland Øst inviterer alle ledige seniorer til at aflægge besøg på Astersvej 23 E, 4600 Køge, mandag den 26. september klokken 10.30 – 12.30. Her vil repræsentanter for foreningen fortælle om arbejdet med at skaffe jobs til ledige seniorer via selvaktivering og aktivt opsøgende salgsarbejde, og hvordan du selv kan medvirke til hurtigere at få et nyt job.