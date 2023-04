27 klip til farlig fart

Del via email

Torsdag eftermiddag skete et alvorligt uheld på Ringstedvej i Køge, hvor en bilist kørte op bag i en bilist, som bremsede ned. To yngre mænd i uheldsbilen blev kørt til traumetjek, da der var mistanke om indre skader. Heldigvis slap begge mænd for alvorlige skader, men bilerne var ikke kønne bagefter.

“Farten er en vigtig faktor i forhold til, hvor galt det går ved uheld. Vi laver gerne en hastighedsmåling på strækninger med uheld, for at nedbringe farten og faren der,” skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse og fortsætter:

“Fredag morgen stillede vi en ATK-vogn op tæt ved uheldsstedet på Ringstedvej ud for Gl. Ringstedvej og målte trafikken mod vest. På stedet der er byzone med en fartgrænse på 50 km/t. Vores måler målte i tidsrummet mellem klokken 05:44 og klokken 08:26 – en periode med forholdsvis tæt trafik. I alt passerede der 1967 biler i begge retninger. I de knap tre timer, han målte på strækningen, var der hele 135 bilister, der blev blitzet,” oplyser politiet.

Af dem kørte 27 mere end 30 procent for stærkt. Det betyder, at de får en bøde på mindst 3.000 kroner og et klip i kørekortet.

Den højeste hastighed, der blev målt var 92 km/t, hvilket udløser en betinget frakendelse og en bøde på 5.400 kroner.

Tillige skal de betale 500 kroner til Offerfonden – pengene går blandt andet til trafikofre og vidner til uheld.