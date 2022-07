Vejledningscafe for unge

Ali Charbbary træder ind ad døren til Videnshuset på Voldparken Torv. Han bliver budt varmt velkommen af professionelle fra Socialforvaltningens 18 + enhed, JKU – jobcenter for unge og Jonas Bonne Hansen fra den boligsociale helhedsplan Husum for Alle. De sidder alle klar til at rådgive unge fra lokalområdet om muligheder for fritidsjob, læreplads og uddannelse. Og der er gang i caféen. Hver torsdag kommer der i omkring fem unge i alderen 15-25 år og får hjælp til at komme videre. Ali Charbbary er nu i gang med at få en læreplads og er blevet skrevet op til en ungdomsbolig.