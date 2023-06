Sikkerhedspolitisk situation tvinger Forsvaret til at flytte opvisningsshow

Del via email

Danish Air Show 2024 flyttes fra Skrydstrup-basen i Sønderjylland til Flyvestation Aalborg.

Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

Flytningen sker som konsekvens af de højtprioriterede arbejdsopgaver, som Skrydstrup-basen står over for, herunder implementeringen af F-35-kampfly og den sikkerhedspolitiske situation i Europa, lyder det.

– Fighter Wing Skrydstrup er og vil i den kommende tid blive endnu mere spændt for med sin almindelige opgaveløsning, siger Jan Dam, generalmajor og chef for Flyvevåbnet, i pressemeddelelsen.

– F-35-implementeringen fylder meget, og vores kampfly skal være klar til at støtte den sikkerhedspolitiske situation, som i øjeblikket udspiller sig i Europa.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har tidligere oplyst, at Danmark agter at træne ukrainske kampflypiloter på Skrydstrup-basen.

Basen er hjemsted for den danske styrke af F-16-kampfly og det personale, der arbejder med flyene til daglig.

Morten Valentin Jensen, presseofficer i Air Transport Wing, bekræfter, at den ekstra byrde ved at træne ukrainske kampflypiloter indgår i beslutningen.

– Det er et samlet regnestykke i forhold til den samlede belastning, så Skrydstrup-basen får ro til at udføre sit arbejde, siger han.

– Vi kigger på, hvad der skal ske med de ukrainske piloter, og så var beslutningen ikke svær at træffe.

Han understreger, at den sikkerhedspolitiske situation øger belastningen på Forsvarets struktur, men der har ikke været et ønske om at aflyse showet.

– Showet er en vigtig begivenhed med dets rolle, herunder rekruttering og oplysning om Forsvarets rolle i samfundet. Aalborg er klar til at tage opgaven på sig, siger han.

Han ønsker ikke at udtale sig yderligere om det setup, der skal opstilles, så træningen af ukrainske piloter kan gå i gang.

Danmark fik torsdag opbakning fra en breds kreds af lande til at påbegynde træningen.

Det oplyste Troels Lund Poulsen efter et møde i Ukraine Defense Contact Group i Bruxelles.

– Nu går vi mere detaljeret til værks i de kommende uger. Jeg håber, at vi inden Nato-topmødet i Vilnius (i juli, red.) kan præsentere en konkret plan for, hvordan træningsaktiviteten kan starte efter sommerferien, sagde den fungerende forsvarsminister.

Danmark er sammen med Holland sat i spidsen for indsatsen.

Danish Air Show 2024 finder sted 9. juni og er gratis. Showet tiltrækker normalt op mod 150.000 tilskuere.

/ritzau/