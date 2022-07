I forundersøgelser i forbindelse med den planlagte renovering af SAB´s højhuse på Bellahøj, blev det sidste konstateret, at fire af husene kunne være i fare for ikke at kunne modstå presset ved kraftig orkan. Dette betød, at der blev opsat sensorer på husene, samt at der blev udarbejdet en beredskabsplan, i tilfælde af at det skønnedes nødvendigt at evakuere beboerne.